Ibarra lo sacó: la sensible ausencia que tendrá Boca frente a Estudiantes

Después de lo que fue la durísima derrota en La Paternal, en el mundo Boca buscarán volver al triunfo que impida un nuevo temblor en la estructura de Hugo Ibarra, quien reemplazó a Sebastián Battaglia tras la eliminación en la CONMEBOL Libertadores.

A pesar de que desde el Consejo de Fútbol sostuvieron el proyecto con el ex lateral boquense, las suspicacias no dejan de presentarse y ponen en duda la continuidad del formoseño, siempre y cuando no obtenga buenos resultados.

Para lo que será el partido de este domingo frente a Estudiantes de La Plata, Ibarra decidió no convocar a Darío Benedetto. Si bien el delantero quería estar presente, el golpe que sufrió en el tobillo, el pasado jueves, lo sacó del equipo titular, y su lugar será ocupado por Luis Vázquez.

Si bien la ausencia del Pipa es una de las grandes novedades que tiene la lista de convocados para que el Xeneize reciba al Pincha, el DT confirmó la presencia de Martín Payero, el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Sin embargo, no irá desde el inicio y aguardará por su chance entre los relevos.