Boca recuperó la sonrisa, derrotó a Platense y ya se puso a pensar en lo que será el duelo frente a Agropecuario por la Copa Argentina. Pero más allá de lo que será el próximo compromiso, el inminente arribo de Edinson Cavani fue el centro de atención de todos los hinchas boquenses.

Si bien desde Europa y también en Uruguay manifiestan que el ex Manchester United estará arribando a Argentina durante la mañana del domingo 7 de agosto, dentro del mundo Boca son cautos y no quieren arriesgarse a confirmar ninguna operación.

Más allá de que desde la dirigencia azul y oro prefieren callar, el que no pudo evitar realizar una declaración al respecto fue el propio entrenador del Xeneize, Hugo Ibarra. En medio de la conferencia de prensa, el formoseño fue claro: "No sé nada de Cavani. Lo único que sé es lo buen futbolista que es, que es internacional, pero no puedo opinar respecto a quien no tengo en el plantel", sostuvo con una pequeña sonrisa. ¿Prefirió ocultar la verdad o simplemente no estaba al tanto?

Además, añadió que le gustaría dirigirlo, pero que no depende de él, por lo que al instante repitió el concepto respecto de un jugador que no posee dentro de su plantilla. Algo que también abarcó para la posible contratación de Sergio Romero, a quien Boca ya le hizo un oferta formal y aguarda una respuesta.