Boca no logra hacer pie. La eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final ante Corinthians y las posteriores consecuencias futbolísticas y dirigenciales fueron un sube y baja anímico que aún no logra estabilizarse en Brandsen 805. Todo esto, lógicamente, se nota en el campo de juego en cada partido, donde bajo las órdenes de Hugo Ibarra el equipo de la Ribera no levanta la cabeza, algo que quedó demostrado en la durísima derrota ante Patronato del pasado domingo.

A todo esto, hay que agregar las lesiones, cuestión que tampoco ayuda al Xeneize debido a que hace dos fechas (desde la derrota vs Argentinos) Boca no puede contar con Darío Benedetto por un esguince. A ello hay que sumar la aún más extensa ausencia de Nicolás Figal y el reciente desgarro de Marcos Rojo, lo que le complica a Hugo Ibarra el armado del equipo.

Quedándonos en el "Pipa", las últimas novedades respecto a la evolución de su esguince no parecen las mejores, debido a que a priori se lo esperaba para el partido con Patronato pero, el pasado jueves tuvo una complicación que lo marginaría un tiempo más de lo esperado. Es que luego de no haber podido estar ante el Patrón, los cañones apuntaban a exigirlo esta semana para que llegue óptimo el duelo con Platense de este sábado a las 21hrs, aunque ahora eso sería casi una utopía.

Es que el periodista Augusto César confirmó que Benedetto "tiene algo más que un esguince cualquiera" cuando informó el estado de salud del delantero de 32 años, algo que más tarde el colega Ezequiel Sosa ampliaría afirmando que lo del Pipa no está relacionado a que se resintió de la lesión, sino que "sufrió un segundo esguince en el mismo tobillo", dejando en claro además que en Boca no quieren apurar su regreso para no complicar aún más su condición.

Por lo tanto, Benedetto estaría casi descartado nuevamente para enfrentar al Calamar, así como también es una duda absoluta su presencia en la Copa Argentina la próxima semana en el duelo ante Agropecuario. El 14 de agosto, en dos semanas, Boca visitará a Racing en un duelo clave para el semestre al tratarse de la mitad de la Liga Profesional y un partido contra uno de los candidatos al título. ¿Llegará el delantero a dicho encuentro ante la Academia?