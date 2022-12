El delantero de Boca mostró su nuevo look en la pretemporada de Boca.

Irreconocible: el increíble cambio de look de Langoni en la práctica de Boca

Ya con Hugo Ibarra nuevamente al mando, luego de tener Covid al igual que Zambrano y Rolón, Boca continúa con los entrenamientos, en el Boca Predio de Ezeiza, en donde está realizando la primera parte de la pretemporada.

Una de las grandes noticias para el entrenador Xeneize es la vuelta de Sergio Romero y de Exequiel Zeballos a los entrenamientos a la par del grupo. Si bien en la última práctica de fútbol ambos no formaron parte, poco a poco van recuperando el ritmo futbolístico.

Lo que sorprendió en esta semana de entrenamientos fue el look de Luca Langoni, una de las figuras de la última Liga Profesional, quien al igual que Gabriel Aranda y Gonzalo Morales están realizando su primera pretemporada con el primer equipo, por lo que fueron bautisados y pelados.

En su cuenta de Twitter, Boca publicó un video mostrando los cortes de los juveniles en la previa de un entrenamiento. "Video no, no me quemés", dijo entre risas Aranda, que arrancó con el típico corte de bautismo, para luego pelarse.