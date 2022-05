Izquierdoz y un regreso esperado más: los convocados de Boca para las semis vs Racing

El sábado a las 17:00 en el estadio de Lanús, Boca y Racing se medirán en un partidazo por las semifinales de la Copa de la Liga para definir al primer finalista de dicha competencia. Sin dudas, el clásico entre dos de los equipos más grandes del país será un gran duelo con muchísima expectativa, ya que de aquí saldrá el claro favorito a quedarse con el título ante las eliminaciones sorpresivas de River y Estudiantes en manos de Tigre y Argentinos Juniors respectivamente.

Para lo que será este partido ante la Academia, Sebastián Battaglia ya tiene diagramado un once inicial para Boca en el cual hay varias sorpresas, sobre todo ante la decisión de no repetir equipo pese al gran rendimiento del Xeneize en el enfrentamiento contra Defensa del pasado martes, el cual terminó en victoria por 2 a 0 con una sólida actuación grupal.

En este contexto, uno de los principales dilemas que tiene el entrenador de cara a lo que será el partido ante Racing pasa por la defensa, ya que en la lista de convocados que se hizo oficial hace instantes se confirmó que Carlos Izquierdoz estará de regreso tras su dolencia lumbar, pero es una incógnita si será titular o suplente en las semis porque Carlos Zambrano está en un gran nivel y parece pelearle palmo a palmo el puesto, corriendo incluso con ventaja por estar aceitado al jugar los últimos partidos.

Sin embargo, el regreso del Cali no es el único en la lista de convocados, ya que Marcelo Weigandt también está nuevamente entre los concentrados y esto puede ser clave pensando en una hipotética final porque Advíncula, quien hoy es titular en la posición del Chelo, está con cuatro amarillas, por lo que en caso de recibir una más no podrá estar en el partido por el título. Por lo tanto, no sería ilógico que Battaglia opte por un cambio en esa zona durante la semi y ahí sería clave Weigandt.

El resto de los nombres convocados son los mismos que ganaron en La Bombonera ante Defensa, siendo el posible once elegido por Battaglia buscar el pase a la final el siguiente: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Eduardo Salvio o Juan Ramírez, Darío Benedetto y Sebastián Villa.