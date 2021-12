Jugó dos Mundiales y reconoció: "Me arrepiento de no haber ido a Boca"

A principios de la decada pasada, Boca comenzó a crecer a nivel institucional y, con ello, en lo económico. Las arcas del club se engrandecieron cada vez más, posibilitando al club de poder darse lujos como las llegadas de Carlos Tevez, Daniel Osvaldo, Daniele De Rossi, Eduardo Salvio, entre varias figuras más. A pesar de los grandes nombres que lograron desembarcar en Brandsen 805, el Xeneize también ha tenido fichajes frustrados en distintas gestiones y hoy habló un internacional acerca de ello.

Gonzalo Jara, futbolista de la Selección de Chile, dialogó con TNT Sports y reveló que estuvo muy cerca de ponerse la camiseta azul y oro, pero decidió rechazarlo en su momento porque no quería abandonar la Universidad de Chile, club donde militaba por aquel entonces. "Me arrepiento de haber tenido la oportunidad de haber ido a Boca y no ir, por quedarme en la 'U'. No me quería ir y tampoco podía, porque había una cláusula que no me lo permitía", aclaró. Hubiera sido una gran incorporación para el club de La Ribera.

A continuación, el defensor contó los detalles de la gestión que hizo el Xeneize para poder contratar sus servicios hace algunos años. "Hace poco habíamos salido campeones de la Copa América Centenario con Chile y Guillermo Barros Schelotto me llamó para preguntarme si quería ir a Boca. Hicieron una oferta formal al club y todo", relató el jugador con respecto a la maniobra de seducción que llevó a cabo el "Mellizo" para poder dirigirlo. Todo parece haber sucedido poco meses después de la derrota de la Selección Argentina en Estados Unidos.

Luego, Jara argumentó con más precisones sobre la decisión que tomó en torno a la oferta que le hizo llegar al Xeneize. "Ellos estaban dispuestos a pagar la transferencia, pero económicamente me ofrecían mucho menos que en donde estaba. Además, recién había llegado a la 'U' y no me quería ir porque había un proyecto bueno, con inversión y refuerzos. No le tomé el peso a la oferta", confesó el futbolista internacional en TNT Sports Chile.

