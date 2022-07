El primer día de Boca post eliminación de la Copa Libertadores fue duro. Es que luego de haber sido mejor equipo que Corinthians durante los 180 minutos de la serie de octavos de final, el Xeneize cayó por penales en La Bombonera y la desazón fue total para jugadores, cuerpo técnico, dirigencia y, sobre todo, para los hinchas.

Tras la derrota, Sebastián Battaglia habló en conferencia de prensa y remarcó que uno de los problemas por los que Boca no logró pasar de ronda fue debido a la falta de refuerzos: "Uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, hoy merecimos y no pasamos, son cosas que tiene el fútbol y hay que saber entender", donde además dejó entrever que le hubiera gustado llegar con más alternativas dentro del equipo: "Seguramente se podría haber acelerado en el mercado. Hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron", manifestó.

Dentro de Boca, estas declaraciones no cayeron del todo bien en el Consejo del Fútbol, interpretando esto como un reclamo de parte del DT en un momento en el que todos estaban dolidos por la eliminación. Más tarde, el propio Battaglia intentó esclarecer sus dichos de horas atrás, esta vez en frío: "Quería hablar porque se está instalando cómo se ha tomado el plantel las declaraciones que yo hice ayer. En ningún momento pensé en agredir al plantel ni mucho menos. Si ven bien la conferencia de prensa yo dije que estoy muy orgulloso de lo que se vio en la cancha. Me sentí representado por los jugadores", sentenció.

Sin embargo, pese a estas aclaraciones de Sebastián Battaglia, se dio a conocer que el CdF ya tendría una decisión tomada respecto al futuro del club y del entrenador, ya que según confirmó el periodista Tato Aguilera, una vez que culmine su contrato en diciembre de 2022, desde Boca no le ofrecerían la renovación del mismo, lo que significaría un fin de ciclo para el máximo ganador de la historia del club y que ya ganó dos títulos como DT en menos de un año de gestión.

Cabe destacar que Battaglia asumió el 17 de agosto del 2021 de manera interina hasta fines de año, y en enero se lo oficializó al mando del club de la Ribera por 12 meses, por lo que el 31 de diciembre de este año, su vínculo expira y según las últimas informaciones posteriores a sus declaraciones y la derrota ante Corinthians, los destinos del club y del DT serían distintos. Los hinchas, en caso de que esto pase, ya pidieron reemplazante: Ricardo Gareca.