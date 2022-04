La irregularidad de Boca ya resulta preocupante. Es que además del flojo rendimiento referido al juego para el club de la Ribera, los resultados no acompañan y esto se ve reflejado duramente en la Copa Libertadores, donde el Xeneize se encuentra último en su grupo y perdió 2 de 3 partidos jugados contando la derrota ante Corinthians del pasado martes.

Justamente ante el Timao, Boca quedó complicado de cara a la clasificación a la próxima ronda de la máxima competencia continental a nivel clubes y esto supone un gran problema para todo el equipo y sobre todo, para Sebastián Battaglia, quien desde hace varios partidos está visto de reojo por la dirigencia xeneize y los propios hinchas.

Ganar en Brasil era clave y nada más lejos de eso fue lo que terminó ocurriendo, ya que no pudo traerse siquiera un punto y la frustración por esto se hizo presente en todo Boca, algo que pudo verse dentro y fuera de la cancha con las actitudes de Darío Benedetto, el resto del plantel y la de Sebastián Battaglia en sí.

Es que, según contó el periodista Diego Monroig -presente en Sao Paulo el pasado martes- en ESPN F12, el entrenador sufrió como ninguno la derrota frente al Timao. Sobre esto, dijo: "Hubo algo que me llamó la atención: cuando fue el segundo gol de Corinthians hecho por Maycon, la reacción de Battaglia en ese momento fue insultar, golpear parte del banco de suplentes". Pero esto no fue todo.

Monroig siguió el relato de lo que vio al ras del cesped en el Arena Corinthians: "Luego de eso, se derrumbó sentado, habló con Krupoviesa y Herrón (parte de su cuerpo técnico), y desde ahí no se paró más, no dio más indicaciones y llamó a los suplentes que calentaban para que se vayan a sentar. Me dio la sensación que bajó la persiana, y le faltaban dos cambios más. Con el tiempo que quedaba, no sé si podías darlo vuelta, pero con el segundo gol, Battaglia dijo 'ya está'", y allí lo interrumpió Sebastián Vignolo con una contundente frase: "Es que Battaglia se entregó". Tremendo.