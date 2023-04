El simple hecho de que Jorge Almirón asumió en Boca en pleno semestre, luego del repentino despido de Hugo Ibarra y un breve interinato de Mariano Herrón, hace creer que el Xeneize se moverá fuerte en el próximo mercado de pases por pedido del actual entrenador. Será la primera oportunidad para el DT para solicitar jugadores con el fin de reforzar un plantel que quiere competir en todos los frentes.

Las falencias en algunas posiciones están a la vista, como la zaga central, el mediocampo y la delantera. Es por eso que, con el objetivo de darle un salto de jerarquía a la delantera azul y oro, Juan Román Riquelme podría retomar contactos con una figura que desea desde hace varios años y que no pudo conseguir en los últimos mercados.

Según anunció el periodista César Luis Merlo en las últimas semanas, Roger Martínez no renovará su contrato con América más allá de junio de este año y será agente libre para el segundo semestre del 2023. Si bien su prioridad parece ser el fútbol europeo, el colombiano podría recalar en La Ribera si el Consejo de Fútbol y Román lo convencen.

"Queda libre y depende de la voluntad del jugador. El cuerpo técnico de Boca está al tanto de esto", señaló el periodista Martín Costa en ESPN F12 durante el mediodía del martes. Almirón no le pierde pisada al presente de Roger Martínez y no sería de extrañar un movimiento fuerte desde el club para contratarlo, teniendo en cuenta que ya no tendrá al América de México como traba para negociar.