Cuando Daniel Osvaldo llegó a Boca en 2015, el delantero causó furor. "DaniStone" era una pieza clave en el Inter dirigido por Roberto Mancini pero, tras una discusión con Mauro Icardi por una jugada aislada, el entrenador Neroazzurro le confirmó a Osvaldo que no sería tenido en cuenta y por eso vio con buenos ojos irse del club.

Su destino fue el club de sus amores, Boca Juniors, lo que a la vez resultaba su regreso a Argentina tras 10 años en Europa, donde hasta jugó para la Selección Italiana. Y si bien su paso fue fugaz y sin demasiada trascendencia, los hinchas de Boca le guardan un cariño especial, sobre todo por su carisma.

Acutalmente, radicado en Argentina y en pareja con Giannina Maradona, Osvaldo pasó por el programa de Canal 9 "Los Mammones", donde dejó varias perlitas, algo a lo que él está acostumbrado. Pero hubo una que sin dudas llamó la atención a más de uno por lo particular que fue, ya que contó una situación paranormal que vivió en Boca.

El conductor del programa, Jey Mammón, le preguntó a Osvaldo: "¿Es verdad que jugaste a la Ouija en la concentración de Boca y hablaste con Jim Morrison?", a lo que DaniStone respondió que sí sin dudarlo y se explayó en esa anécdota: "Fue con el Pichi Erbes y Nicolás Colazo. Ahora no me acuerdo exactamente qué me dijo, solo sé que le pregunté quién era y me respondió que era Jim. En un momento, voló una botella. Me pegué un cagazo que no podía dormir después, ¡no quería usar más esa habitación y siempre me daban la misma!".

Así, Osvaldo contó la historia de cómo vio al cantante de The Doors en la concentración de Boca a través de la Ouija, pero no quedó ahí todo, sino que siguió: "Erbes está loco, lo juega en su casa eso. No podés jugarlo en tu casa, te queda todo ahí, por eso lo yo lo jugaba en la suya y no en la mía, ja". Al margen de lo gracioso, también tenebrosa anécdota de DaniStone.