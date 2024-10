El ex delantero de Boca le comentó a Riquelme que hay un entrenador que tiene muchas ganas de tomar el mando si es que no llega a un acuerdo con Gago.

El entrenador que recomendó Dani Osvaldo a Riquelme por si Gago no asume en Boca: "Le encantaría"

La prioridad de Juan Román Riquelme es poder lograr destrabar la salida de Fernando Gago para que tome las riendas del plantel de Boca y así reemplace a Diego Martínez, quien presentó su renuncia luego de lo que fue la derrota en Córdoba frente a Belgrano. Y si bien todo se resolvería luego de que Chivas de Guadalajara afronte el clásico de la ciudad ante Atlas, luego de despotricar a Guillermo Barros Schelotto, fue Daniel Osvaldo quien le hizo una recomendación al presidente xeneize.

El ex delantero del club de La Ribera mantiene una gran relación con Riquelme, y sigue muy de cerca lo que ocurre dentro del club de sus amores. Pero mientras disfruta de su actualidad, donde está grabando el tercer disco de estudio con su banda de blues y rhythm & blues, Barrio Viejo, se refirió al entrenador que quiere tener una chance en la institución: Daniele De Rossi.

Luego de que el periodista Matías Pelliccioni le consultara por su relación con el ex mediocampista, Dani Stone aseguró que “ahora que está libre, en un futuro podría dirigir a Boca“. Pero no quedó allí. Además sostuvo que estaría muy a gusto con la posibilidad de que asuma en el cargo, como así también sostuvo cuál sería la sensación del italiano. “Creo que a él también le encantaría“, esbozó en diálogo con Líbero VS.

Por otra parte, el ex Inter de Milán definió a De Rossi, que lució la azul y oro durante 7 partidos (marcó un gol), como un “enfermo por Boca“, además de que sostuvo que “es tremendo el fanatismo que tiene y me animaría decir que tiene el mismo amor por Boca y la Roma“.

Daniele De Rossi, el DT que quiere dirigir a Boca.

Dybala también habló del deseo que tiene Daniele De Rossi

En mayo de 2024, Paulo Dybala brindó una entrevista con The Athletic, donde se refirió puntualmente a la posibilidad de que Daniele De Rossi, en un futuro, regrese al suelo argentino y asuma como director técnico de Boca, el club por el que simpatiza en el mencionado país.

“Daniele ama a la Argentina”, adelantó la Joya (quien, cuando jugaba en Instituto de Córdoba, dejó relucir que también es fanático del Xeneize) al respecto de quien era su entrenador en AS Roma. Y sobre el club de La Ribera, puntualmente, comentó: “Sigue teniendo mucho cariño por Boca y por todo lo que es ese mundo. Estoy seguro de que le gustaría volver y entrenar allí. Veamos qué pasa”.

Boca ya tuvo un entrenador italiano

Aunque suena atípico, Boca ya tuvo alguna vez un entrenador italiano. Fue Renato Cesarini en 1949, en una época en la que los italianos y españoles abundaban en la sociedad argentina y, por consiguiente, también en el fútbol. Además dirigió a River, Racing, Banfield, Huracán y a la Selección Argentina.