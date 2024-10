Aún se recuerda la pelea que tuvieron Daniel Osvaldo y Guillermo Barros Schelotto luego de un partido ante Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores, donde el entrenador encontró al delantero fumando un cigarrillo dentro del vestuario. A partir de allí, se gestó la salida del futbolista de Boca, y en agosto de 2016 colgó los botines. Si bien terminó regresando para jugar en Talleres de Remedios de Escalada, donde formó del equipo sénior, y también en Banfield, que sí fue el último equipo a nivel profesional del ex Juventus.

El ahora músico, que tiene su propia banda de blues y rhythm & blues, siempre que pudo se encargó de criticar a Barros Schelotto. Pero nunca fue tan al hueso como en esta ocasión, donde lo acusó de “careta” y también sostuvo que le “hizo un favor porque yo soy el hombre más feliz del mundo haciendo música”. Incluso, el ex delantero de 37 años destacó que en el fútbol italiano “teníamos nuestra sala de fumadores”.

A través de una entrevista con Líbero VS, el ciclo de preguntas y respuestas que Matías Pelliccioni lleva adelante en TyC Sports, Osvaldo recordó su polémica salida del Xeneize, y disparó contundentemente contra el Mellizo: “En vez de esperar que me fumara un pucho, que fumábamos todos en el vestuario, no era el único, venís y me decís ‘Daniel no te quiero, me parece que no te voy a usar, buscate otro club’, y listo. Así hace la gente grande. Los adultos hacen eso. Se hablan de frente”, manifestó. Pero rápidamente agregó que “los cobardes hablan por atrás o te inventan una excusa para echarte. Y la verdad que me hizo un favor, porque yo soy el hombre más feliz del mundo haciendo música”. Pero además recordó una vieja declaración de Óscar Córdoba, el ex arquero colombiano que tuvo el club de La Ribera, quien sostuvo que en su época de futbolista profesional se sorprendió muchísimo por lo que corría el ex atacante de Columbus Crew pese a que también fumaba cigarrillos: “Él fumaba. Ahí lo tenés. El ejemplo del careta, es ese. Si vos ponés ‘careta’ en Google, te sale la cara de Guillermo”, esbozó Dani Stone, como es apodado por su fanatismo por la banda inglesa The Rolling Stones.

El ex Inter de Milán no pudo dejar de arremeter contra su ex entrenador, y también recordó que “en la Juve teníamos nuestra sala de fumadores, directamente. Con una tele, ceniceros de pie, de todo. Hermoso. Cuando nos íbamos de viaje, nos bajábamos del micro y antes de entrar al aeropuerto nos fumábamos un puchito. Pasa que Guillermo esas cosas no las sabe porque nunca jugó en Italia”.

Dani Osvaldo arremetió contra la CONMEBOL

Con muchísima picardía, Daniel Osvaldo no solo se encargó de criticar a Guillermo Barros Schelotto por la actitud que adoptó a la hora de abrirle la puerta de salida en Boca, sino que también recordó el Superclásico ante River que fue suspendido por el incidente que protagonizó un hincha del Xeneize al lanzar gas pimienta a la manga que conecta al vestuario visitante con el campo de juego y por la que pasaban los jugadores del Millonario.

“Al final, los gordos de traje están todos indagados, fueron todos sopre… Bueno, sopre no porque esa gente no va sopre. Pero eran todos corruptos, al final fueron todos a los que les saltó la ficha”, aseguró para referirse a lo que ocurrió en aquella jornada en La Bombonera, además de que recordó el tuit de 2015 en donde sentenció: “Y la ilusión de mi sobrino también se la robaron cinco gordos de traje en un escritorio. ¡Mafiosos! ¡AGUANTE BOCA, CARETAS!”.

“Después me cagaron a pedos en el club, tuve que salir a retractarme. Fue todo un circo, por culpa de un boludo pagamos todos. Después da bronca la decisión de la CONMEBOL, pero eso es otra cosa de no jugar. Ahí ya es política y nosotros no tenemos nada que ver. Por ahí me equivoco, pero siempre digo que si le preguntás a los jugadores de River, ellos también hubieran querido ganarlo en la cancha”, exclamó Daniel Osvaldo, quien completó: “La verdad que te da bronca porque al final el pelotudo que tiró el gas pimienta es para matarlo. Al año siguiente, Boca fue al Monumental y nos re cagaron a piedrazos el micro, a Pablo Pérez le pegaron un piedrazo en la cabeza y tuvo que ir a una clínica, y no pasó nada, no le dieron los puntos a Boca. Siempre se supo que a la CONMEBOL le tira más la banda roja que la azul y oro”.