El equipo "Cenicienta" de la Copa del Mundo de 2014 fue la Selección de Costa Rica. Los Ticos estuvieron en la fase de grupos con tres campeones del mundo como con Inglaterra, Italia y Uruguay y así y todo lograron pasar primeros de dicha zona y avanzar a las eliminatorias directas.

Incluso pasaron a la fase de cuartos al vencer en octavos a Grecia, pero hasta allí llegó porque se cruzó con la fuerte Holanda, contra quienes aguantaron hasta los penales y allí cayeron, culminando una actuación histórica. Uno de los mejores jugadores de dicha Selección centroamericana era Bryan Ruíz, el talentoso enganche que por aquel entonces jugaba en el Fulham inglés.

Sin embargo, el propio Ruíz manifestó en las últimas horas que lo buscaron de Boca luego del Mundial, y que incluso el Xeneize había hecho una oferta por él. Esta sorpresiva e inesperada confesión la reconoció en el podcast oficial de la Liga Deportiva Alajuelense, equipo costarricense donde juega actualmente con 36 años, el cual está bautizado bajo el nombre de "Corazón Manudo".

Allí Bryan Ruíz dijo: "Ofertaron por mi pero decidí rechazar la misma. Siento que hice lo correcto, pero me hubiera encantado. Boca para mí era el mejor equipo que pensaba ir, así como cuando después Santos, con el nombre que tiene y la historia que tiene Santos era un honor para mí. Económicamente Argentina estaba muy mal y yo estaba en un país que económicamente estaba muy bien entonces yo dije ‘estoy en una posición en la que necesito un mínimo de dinero para poder irme de aquí' y Boca no podía pagar el mínimo que yo estaba pensando". Así, hizo referencia a que el único impedimento para jugar en el Xeneize fue lo económico.

Además, aclaró que se sintió mal por no poder haber vestido la azul y oro: "Me dolió en ese momento la decisión, me hubiera encantado que ellos hubieran dicho ‘sí, podemos pagarte más’, fue una decisión dura, uno dice Boca o River, yo quiero ir a Boca y que Boca me diga ‘vení a vestir la 10 de Boca’, pero no puedo irme así, tengo que pensar en el futuro mío y de mi familia”. ¿Te hubiera gustado verlo al Tico en Boca?