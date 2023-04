En su debut por Copa CONMEBOL Libertadores, Boca empató 0 a 0 ante Monagas de Venezuela, en un partido en el que el Xeneize terminó con 9 jugadores, debido a las expulsiones de Bruno Valdéz, al final del primer tiempo y de Facundo Roncaglia a falta de 5 minutos para el final del encuentro.

Una vez finalizado el partido, uno de las figuras de Boca, Nicolás Figal, quien comenzó como lateral derecho y en el entretiempo pasó a jugar de primer central para suplir la expulsión de Valdéz, habló con los medios, en donde hizo una fuerte autocrítica por las dos tarjetas rojas que recibió su equipo.

"Me quedo con que el equipo, con 9 jugadores se entregó al máximo, lo malo es que no podemos cometer estos errores, estamos en la Copa Libertadores y sabemos que no te dan margen de error. El próximo partido queremos ganar, y sabemos que estos errores no los podemos cometer", comenzó el defensor.

Además, agregó hablando del rival: "Hoy en día los rivales son todos difíciles, Monagas tenía una buena idea de juego, tenían una idea de salir jugando, se animaron y eso es rescatable. Yo me quedo con lo nuestro, que el equipo hizo un gran esfuerzo jugando con 9 jugadores. La verdad es que hay que mejorar".