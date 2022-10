Después de lo que fue la barbarie en La Plata, donde se suspendió el partido entre Gimnasia y Boca, el elenco comandado por Hugo Ibarra quiere cambiar el chip y ahora deberá enfrentar a Aldosivi en La Bombonera.

El Xeneize necesita los tres puntos para seguir en la pelea por la Liga Profesional, ya que con el encuentro suspendido ante el Lobo no logró subirse a la cima del campeonato. Y respecto a quienes viajaron hacia la ciudad de las diagonales, Ibarra realizó modificaciones en la nómina de convocados.

Tras lo que fue la práctica matutina de este viernes, donde Nicolás Figalrespondió en óptimas condiciones, quedó entre los 23 futbolistas que disputarán el encuentro frente al Tiburón. Pero no es la única sorpresa.

Si bien el ex Independiente está recuperado al 100% del traumatismo en su rodilla, el que no aparece en el listado es Marcos Rojo, a pesar de que entrenó con normalidad. El cuerpo técnico no lo ve listo para competir oficialmente, y deberá aguardar para el choque frente a Sarmiento, en Junín.

Por otra parte, en la nómina se mantiene Simón Rivero, que tuvo su primera convocatoria contra Gimnasia, y también retornó Brandon Cortés. Además, se produjeron las ausencias de Norberto Briasco y Jabes Saralegui, que viene de firmar su primer vínculo como profesional. En ambos casos, fue por una decisión del cuerpo técnico.