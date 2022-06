Boca tuvo un mal partido en Santiago del Estero y fue derrotado por Central Córdoba por 1-0. Francisco González Metilli marcó el único gol del encuentro y le dio los tres puntos al "Ferroviario". Por el lado del Xeneize, hubo una jugada que todos los hinchas lamentaron: el gol que Juan Ramírez erró abajo del arco y con el guardameta rival descolocado.

Iban 38 minutos de la primera parte y Darío Benedetto y Nicolás Orsini fueron a presionar a un defensor de Central Córdoba. El "Pipa" robó la pelota y encaró en velocidad. Vio a Ramírez entrando al área y le dio el pase justo: el volante llegó presionado por un rival y no pudo definir bien. La pelota se fue por un costado.

¿Qué dijo el mediocampista sobre esa acción? "Mala suerte, tuvimos un montón de situaciones de gol, pero no pudo entrar, ellos llegaron, hicieron el gol y se terminó el partido. Yo tuve una muy clara y no la pude concretar, tuvimos muchas. Ahora hay que pensar en el miércoles", manifestó luego del encuentro.

"No tuvimos suerte. Yo tuve una chance muy clara, Pipa tuvo una, Luis tuvo otra... Nos fuimos con una sensación muy amarga porque teníamos que ganar el partido, pero no pudimos. Es más difícil cuando se cierran atrás, es difícil entrar, pero entramos igual... No fue nuestra noche", repitió Ramírez. Boca perdió y todos los hinchas se quedaron pensando en esa jugada.