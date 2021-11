Mario Pergolini reavivó la polémica con sus últimas declaraciones sobre Juan Román Riquelme. El exvicepresidente de Boca recordó los motivos de su salida del club y se refirió a la figura del ídolo en su rol como dirigente deportivo: su comentario generó un nuevo debate.

"Es un ídolo del club y venimos de dos mundos muy distintos y no congeniamos. Yo creí que sí al principio, ja. Creo que caí un poco en la trampa...", manifestó el empresario de medios en A24. "Vos me preguntas y te voy a responder. ¿Creés que está para gestionar? Ahora creería que no. Eso no lo pone en buena o mala persona", añadió Mario.

Ahora llegó la respuesta desde Boca para Pergolini y de parte de Jorge Amor Ameal. En TyC Sports, el presidente, quien compartió la fórmula con Mario en las últimas elecciones, tiró un comentario irónico: "No vi lo que dijo, pero me lo comentaron. Tiene que poner un programa de radio, ja. Nada... No hay que hablar".

"Me sorprendió que hable. Yo lo conozco muy bien a él. Y Román puede ser, sin ninguna duda, en algún momento el presidente del club. Y va a gestionar y va hacer las cosas bien como las está haciendo hasta ahora. Pero bueno, yo no me puedo poner en la cabeza de Mario", sostuvo Ameal. Y cerró: "No me parece oportuno pero bueno... Son decisiones, estamos en libertad y todo el mundo puede opinar".