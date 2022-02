En solo cuestión de días, Ramón Ábila pasó de entrenarse con sus compañeros en Boca a ser apartado, lesionarse en un entrenamiento y explotar contra la dirigencia xeneize con un mensaje intimidante y amenazante en una historia de Instagram.

"Les aviso que yo no les debo nada ustedes ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario", cerraba aquel estruendoso comunicado que dejaba en claro una sola cosa: que Wanchope no iba a jugar más en Boca.

Ya de por sí no era tenido en cuenta por Sebastián Battaglia y su detonante mensaje simplificó y agilizó su salida, la cual Boca pretendía que sea mediante un traspaso y no un préstamo como ofertaron varios clubes del fútbol argentino. Hasta que apareció Colón y planteó una compra de su pase que terminó dándose a cambio de 1.7 millones de dólares por el 100% de su pase. Y si bien se intentó desde el equipo de la Ribera incluirlo en la negociación con el Sabalero por Facundo Farías, eso no prosperó pero Ábila sí se marchará rumbo a Santa Fe.

Esta misma mañana, ya los jugadores de Boca comenzaron a despedir a Wanchope al ya haber dejado de ser parte de los de Brandsen 805, con Darío Benedetto como el primero de ellos. "Éxitos amigo, lo mejor para vos. ¡Te vamos a extrañar!", escribió el Pipa en su historia de Instagram junto a una foto de los dos.

Ábila no tardó en subirla también a sus redes con un sentido mensaje para el 9 de Boca, siendo ésta su primera storie de la red social que desembocó la problemática entre él y el club. "Gracias amigo, y rompela toda. Yo también te voy a extrañar Pipino". ¿Aguas calmadas tras confirmarse su salida?