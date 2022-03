Durante la semana surgió la pregunta: ¿cómo iba a recibir la gente de Estudiantes a Marcos Rojo? El defensor regresó al Estadio de UNO pero con la camiseta de Boca y para muchos de los hinchas eso es una traición: en su momento, el zaguero había dicho que solo volvería a Argentina para jugar en el "Pincha".

Cuando la voz del estadio nombró a Rojo durante la presentación de los equipos, desde las tribunas no perdonaron al futbolista y lo silbaron. Y la familia de Marcos no se aguantó la bronca en las redes sociales: consumada la victoria del Xeneize, la hermana subió un video en el que se escucha que su madre dice "perdió el invicto, jajaja. Pincha de m..." en tono burlón.

Pero la historia sigue: también se sumó el hermano, con una publicación a través de su cuenta de Instagram. Finalizado el encuentro Franco Rojo escribió en sus historias: "Eso les pasa por chiflar a los pibes del club, loros". Los hinchas de Estudiantes, como era de esperarse, estallaron contra Marcos y su familia en las redes.

¿Qué dijo el jugador sobre los silbidos? "Hubo gente que me saludo bien, pero es normal. No pasa nada, esto es fútbol. A ellos también le habrá dolido. Entiendo que piensen que los traicioné o lo que sea, pero ya va a pasar con el tiempo", sostuvo en TyC Sports. Y avisó: "Yo quiero al club, quiero a Estudiantes. La 'Bruja' (Verón) y la 'Gata' (Fernández) me bancaron, hablé un ratito con ellos antes del partido".