A casi cuatro meses del campeonato del mundo de la Selección Argentina en Qatar, Julián Álvarez habló con Gastón Edul en exclusiva para TyC Sports para hablar de lo que dejó su histórica actuación en el Mundial, su etapa en River y, por supuesto, su actualidad en el Manchester City.

A la hora de hablar de los Citizens, el periodista le consultó sobre su relación con Erling Haaland y el Araña contó una divertida anécdota que involucra a los dos clubes más grandes del fútbol argentino.

Es de público conocimiento que el noruego simpatiza con el Xeneize desde hace varios años, sobre todo cuando compartió plantel con el ex Boca Leo Balerdi en Borussia Dortmund, y se lo ha visto al delantero con la casaca azul y oro en más de una oportunidad vía redes sociales.

Sobre su arribo al Manchester City, Julián contó: "Desde que llegué me decía que él era de Boca y me hablaba de La Bombonera". Un guiño más para el pueblo boquense, pero que a Álvarez no le gustó mucho. Es por eso que ya elaboró un plan.

"Vamos a ver si de a poco lo cambiamos. Va a estar difícil pero vamos a hacer el intento", broméo el delantero de la Selección Argentina, ferviente hincha del Millo, que intentará que Haaland se cruce de vereda para vestir la camiseta de River.