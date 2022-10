Justo antes del partido ante Atlético Tucumán, que fue un punto de quiebre positivo para Boca, Juan Román Riquelme organizó un asado con todo el plantel. Y lo que fue una situación inédita se volvió una costumbre en el predio de Ezeiza. Ahora es natural que se coma carne a las brasas todas las semanas, tanto para los jugadores como para los dirigentes del Consejo de Fútbol.

El propio Román bromeó con respecto al tema tras la victoria sobre River en el Superclásico. Ese domingo contó que venía comiendo asado todos los días desde el jueves y pensaba seguir. "¿Colesterol? No me interesa jaja, mientras ganemos el clásico no me interesa, como asado todos los días", señaló.

Ahora el que habló de los asados de Riquelme fue Diego Forlán. El histórico delantero uruguayo compartió equipo con Román en el Villarreal de España durante tres temporadas: 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. En aquel entonces también había comidas con el plantel y por eso Diego reveló un detalle importante.

"Los asados no los hacía Riquelme", tiró Forlán en su charla con "DSports Radio". "En Villarreal venía toda esa banda y me detonaban la casa. Dormían la siesta los viernes y yo limpiaba todo. Román es un gran anfitrión pero no se ponía nunca en la parrilla", agregó. Igual que ahora: se sabe que Román organiza y come pero el que ejecuta es un empleado del club.