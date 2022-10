La sincera respuesta de Palermo sobre su relación con Riquelme: "De ahí a que me junte a comer asado..."

Por su condición de ídolo de Boca, Martín Palermo siempre está entre los candidatos a ser el director técnico del equipo en algún momento. El máximo goleador histórico ahora no tiene club pero está en la búsqueda y por eso es natural que muchos lo ubiquen como posible entrenador para el futuro no tan lejano.

Sobre esta posibilidad, el "Titán" fue totalmente sincero. "Capaz que esto de estar tan identificado con Boca me lleve a tener esa oportunidad. Pero yo puedo dirigir a otros equipos del país. Hoy tengo que respetar que hay un entrenador. Cuando estuvieron Seba (Battaglia), Guillermo (Barros Schelotto), lo mismo", dijo en "Equipo F" (ESPN).

"Quiero estar en ese lugar pero no sé cuándo se dará", aclaró Palermo. Y también mencionó cómo es su relación con Juan Román Riquelme, a partir de la charla que tuvo cuando le pidió a Nicolás Valentini para Aldosivi. "A veces uno tiene que romper con esto por una necesidad de conseguir jugadores útiles. ¿Por qué no hablar directamente? Estoy priorizando necesidades mías por conveniencia", indicó.

"Con Román siempre está la posibilidad de llamarnos y conversar. Después, de ahí a que yo me junte a comer los asados que tiene con sus amigos... No hay chances", aclaró Martín. Y recordó: "Es una realidad que no teníamos una relación como la que yo podía tener con Guillermo o el Pato. Pero con una prioridad como Boca por delante".