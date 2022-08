Boca le ganó a Atlético Tucumán por 2-1 en La Bombonera y el partido tuvo una gran polémica sobre el final. Carlos Zambrano fue fuerte a cruzar a Ignacio Maestro Puch y todos en el "Decano" reclamaron penal por un codazo del zaguero central peruano. Sin embargo, Fernando Espinoza no lo cobró y el VAR tampoco lo vio como falta.

Luego del encuentro, Lucas Pusineri habló del tema y sorprendió a todos con su declaración. El director técnico del visitante no reclamó nada: "La jugada del penal prefiero que la analicen ustedes. En esas situaciones de partido siempre prefiero no opinar. Estamos lejos de la jugada, pero en las imágenes está lo que se vio. Pese a eso, hoy volvimos a estar a la altura".

"Puede haber situaciones complejas. Después los responsables tratarán de dar alguna definición criteriosa como para mínimamente entender por qué no se revisó una jugada compleja", agregó Pusineri. Más allá de la derrota, el DT prefirió quedarse con el trámite: no siente que el local haya sido superior a su equipo.

Eso sí, después dio a entender que cree que la acción fue penal: "Después de nuestro gol en el primer tiempo pudimos aumentar en dos oportunidades, pero en el segundo Boca nos llevó por delante con ímpetu, no porque nosotros nos replegáramos. Y tuvimos también el penal que no nos dieron". "Pero, más allá de los dos goles de Luca Langoni, salvo el cabezazo de Darío Benedetto en el travesaño, después Boca no tuvo llegadas claras", cerró Pusineri.