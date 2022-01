A pesar de que no comenzó el campeonato local ni la Libertadores, Battaglia tomó una decisión tajante para ambas competencias. ¿Qué pasará con las figuras de Boca?

Sebastián Battaglia está conformando el plantel de Boca para afrontar el 2022, donde habrá una ardua competencia y el entrenador tomó una importante y tajante decisión con respecto al futuro de dos figuras.

Después de lo que fue el amistoso ante Atlanta, el entrenador del Xeneize se terminó de decidir por una de sus principales dudas, lo cual estaba rondando dentro de su cabeza. Y a pesar de que más de un hincha quedó algo enojado por la determinación, a Battaglia poco le importó.

Como a lo largo de todo el Torneo de Verano no tuvo en cuenta a Cristian Pavón, el DT del Xeneize decidió que quedará relegado y no formará parte de la lista de buena fe para disputar la próxima edición de la Copa Libertadores, en donde también deberá cumplir una sanción de seis partidos por los disturbios ocasionados en Belo Horizonte tras la eliminación a manos de Atlético Mineiro.

Sin embargo, no será el único que transite dicho camino. Sebastián Villa, que estuvo cerca de marcharse hacia el Dinamo Moscú, correrá la misma suerte que el ex atacante de Los Ángeles Galaxy: Battaglia no lo tendrá en cuenta para el certamen continental y tampoco estará en la lista de buena fe.

La determinación que tomó el entrenador del Xeneize llama un poco la atención, sobre todo en aquellos equipos sudamericanos que quieran quedarse con cualquiera de los futbolistas. Según los reglamentos de la Copa Libertadores, si el jugador no está inscripto no cumplirá con la sanción impuesta. Por lo tanto, si algún club que dispute competiciones organizadas por CONMEBOL se los lleva, no podrá utilizarlos.

Si bien Villa tiene más chances de continuar con su carrera en Europa, este aspecto influye en la contratación de Pavón, quien está en la órbita de Atlético Mineiro. ¿Qué sucederá?