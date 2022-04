Todo puede pasar en 24 horas en Boca. Un día es una eternidad en el Xeneize. Y este viernes 22 de abril, en la previa del duelo ante Central Córdoba, no fue la excepción: Sebastián Battaglia prepara el 11, la gente recibió al plantel en Santiago del Estero, se confirmó la lesión de Chelo Weigandt y mucho más.

La gente eligió vereda: la impensada bienvenida a Battaglia en Santiago del Estero

La semana de Boca fue caótica. Después de empatar ante Godoy Cruz, los hinchas hicieron sentir su enojo en La Bombonera y el futuro de Sebastián Battaglia fue puesto en duda. El DT se reunió con el Consejo de Fútbol, que decidió bancarlo, y después de dos entrenamientos viajó a Santiago del Estero para jugar vs. Central Córdoba. Allí, miles de simpatizantes del Xeneize le dieron una impensada bienvenida al plantel.

Aunque la 12 mostró su enojo en el estadio y pidió que con la camiseta de Boca se juega a "matar o morir", el recibimiento en Termas de Río Hondo, donde el plantel se quedará hasta el duelo vs. el Ferroviario, fue magnífico. Para Battaglia huvo hasta un apartado...

Al bajar del micro, Sebastián Battaglia se encontró con una multitud de hinchas de Boca, que no dudaron ni un segundo. ¿Le pidieron algo? ¿Lo insultaron? Lejos de ello, cantaron "oleee, oleee, Sebaaa, Sebaaa...”. Una vida en el club y tantos títulos no podrán borrarse por un mal momento como DT y los hinchas lo tienen muy claro.

El consejo de un ex delantero de Boca para el plantel: "Los chicos deben..."

El pasado fin de semana, Boca Juniors igualó frente a Godoy Cruz por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Copa de la Liga. El Xeneize sumó así un nuevo encuentro sin sumar de a tres en su cancha y el clima en La Bombonera no fue el mejor.

Muchos especulaban con la posibilidad de que Sebastián Battaglia abandonáse el puesto de entrenador. Sin embargo, el máximo ganador en la historia del club fue ratificado en el puesto al menos por los próximos partidos.

Cuando parece que Boca es una caldera, siempre aparece un embajador para reafirmar que vivir el día a día en el Xeneize es una experiencia de otro planeta. Así lo dejó en claro Jonathan Calleri, quien habló con la experiencia de haber salido campeón con la azul y oro.

"En Boca fui feliz. Fui muy feliz. Me agarró de muy chico y no terminé de disfrutar todo lo que es el Mundo Boca. Obvio que volvería", lanzó en diálogo con ESPN. Además, aprovechó para aconsejar a los más chicos en este complicado momento del equipo: "Deben apoyarse en Benedetto, Rojo e Izquierdoz". ¡Claro!

Óscar Córdoba se puso firme con Battaglia: "Si la confianza se perdió, tendría que dar un paso al costado"

La situación de Boca es complicada: los resultados no se dan y el juego del equipo no mejora. Y este panorama genera dudas en torno a la labor de Sebastián Battaglia como director técnico. ¿Tiene que seguir en el cargo o irse? Óscar Córdoba analizó el tema y se puso totalmente firme al respecto.

"Siento que en este caso, el Consejo y el mismo Riquelme han tomado decisiones basadas en la experiencia y las posibilidades que le se podían dar para este Boca. Lamentablemente, no ha sido el Boca que todos esperamos. Uno toma decisiones siempre para bien, no para mal", señaló el ídolo en Futvox Sudamérica.

El mítico arquero fue claro: "Si la confianza se perdió, absolutamente él tendría que dar un paso al costado, o diretamente del Consejo de Fútbol tomar la decisión firme y darle un vuelco al proyecto". "Porque si te quedas esperando te vas a encontrar con una encrucijada donde nada resulta y estás esperando un guiño. A veces el guiño tiene que tomarlo uno", explicó.

En Boca ya sufren la posible partida de la joya que encandila a Riquelme

En el mundo Boca, las noticias no paran de sorprender constantemente. Después de que la semana se transformara en una enorme revolución, donde todo estuvo apuntado a la continuidad de Battaglia, quien fue ratificado en su cargo por el Consejo de Fútbol, los directivos se enteraron de una noticia con un sabor bastante amargo.

Riquelme y compañía saben que junio será un mes clave para la conformación de un plantel que deberá reforzarse con extrema jerarquía para ir detrás de la Libertadores, que es el gran objetivo que tiene la institución.

Hace algunos meses, diversos equipos europeos realizaron sondeos por Exequiel Zeballos, quien es la máxima joya que tiene Battaglia dentro del equipo, y a la cual Riquelme quiere mantener durante mucho tiempo en el Xeneize. Sin embargo, no será nada fácil, ya que apareció Milan con planes de quedarse con el santiagueño.

El irónico comentario de Alfaro sobre la situación de Battaglia en Boca: "Hace seis meses..."

¿Cómo es atravesar una crisis futbolística siendo el director técnico de Boca? Con toda la experiencia que sumó en aquella temporada 2019, Gustavo Alfaro se metió de lleno en la situación de Sebastián Battaglia y opinó sobre qué debe estar atravesando ahora mismo el "León".

"Muchas veces los entrenadores estamos sometidos a este tipo de circunstancias porque en cualquier club la demanda es a través de los resultados. Y más arriba estás, más demanda hay. Como pasa en Boca...", sostuvo el DT de Ecuador en TyC Sports. Y agregó: "Sebastián es el jugador más ganador del club y sabe como es el sentimiento del hincha, los rumores de pasillos".

"En estos casos te tenés que mirar para adentro. Y por lo que veo, Sebastián quiere quedarse y me parece perfecto, de Boca nadie se quiere ir", señaló Alfaro. Y tiró un comentario irónico: "Hace seis meses era el técnico ideal. Hace unos días le ganó a Estudiantes y a River... Y ahora porque le tocó perder un partido de Libertadores contra Deportivo Cali o empató un par de partidos, se pone en tela de juicio su trabajo".

D'Alessandro y una sorpresiva comparación entre Gallardo y uno de los DT que quiere Boca

En medio de las dudas sobre la continuidad de Sebastián Battaglia, Andrés D'Alessandro se refirió a un entrenador que está en la mira de Boca. Dejando sorprendidos a todos en ESPN F90, lo comparó con Marcelo Gallardo en un aspecta más que positivo y le agradeció por ser el técnico que le dio la posibilidad de cerrar su carrera en Inter de Brasil.

En una charla distendida en la que se animó a contar que "de chico iba a la cancha a ver a Racing", en la que chicaneó a Boca diciendo que en su familia "no había nadie del club" y repasó su carrera, el Cabezón dejó varios conceptos y enalteció a un entrenador que busca el Xeneize ante una posible salida de Battaglia.

A la hora de hablar de su última experiencia como jugador, D'Alessandro destacó a Alexander Medina: "El Cacique me llamó y habló conmigo. Me explicó como iban a ser la cosas antes de llegar a Brasil. La verdad es que dejó mucho y tuvo la mala suerte de que el fútbol de hoy es muy resultadista". Luego, lo comparó con el Muñeco...

A Battaglia le preguntaron si habló de su futuro con el Consejo y su respuesta fue sorpresiva

Este sábado, Boca se medirá ante Central Córdoba y Sebastián Battaglia aprovechó la previa del partido para hablar ante la prensa y aclarar su situación. Antes de viajar a Santiago del Estero, el director técnico se refirió a todos los rumores en torno a su salida y, de paso, marcó su postura.

"¿Sentís el apoyo del consejo de fútbol?", le preguntaron al entrenador. Y su respuesta fue algo rara, teniendo en cuenta lo que se esperaba que diga: "A ver... Sentimos el apoyo de toda la gente. Todos queremos lo mejor para Boca. Acá lo unico que importa siempre es Boca, que está por delante de todo".

Pero además el DT recibió otra consulta: si se habló de su futuro en la reunión del jueves. Y volvió a sorprender: "No hablé nada de eso, en ningún momento toqué ese tema. Creo mucho en los procesos, en trabajar, en seguir buscando lo mejor dentro de la cancha. Hemos tenido muchos inconvenientes en cuanto a lesiones, en cuanto a jugadores suspendidos para la Copa. Tuvimos dificultades y tratamos de acomodarnos de la mejor manera".

¿Fue culpa del Consejo? Traverso contó por qué se dio la pelea entre Almendra y Battaglia: "Lo voy a decir"

Ante la posible salida de Sebastián Battaglia de Boca, se reflotó el tema de Agustín Almendra. ¿El volante podría regresar al equipo si es que el director técnico se va del club? Mientras se expande la incógnita, Cristian Traverso reveló una fuerte información sobre el motivo que originó la pelea entre ambos protagonistas.

En TyC Sports, el exfutbolista contó lo que sabe sobre el tema y sorprendió a todos. "El tema Almendra hizo mucho ruido. Y yo voy a decir algo que no debería decir. Pero lo voy a decir. A Almendra alguien del consejo de fútbol le prometió que iba a jugar un partido. Esto fue antes del suceso con Battaglia", aseguró.

"Le habían prometido que iba a jugar el domingo, ponele. Y cuando Battaglia decide no ponerlo, ahí se le salió la cadena a Almendra", sostuvo Traverso. Y agregó: "No está bien que el consejo pase por encima del entrenador, pero la autonomía Battaglia la tiene. Lo que está cometiendo son demasiados errores".

Malas noticias para Boca: se confirmó la gravedad de la lesión de Weigandt

Boca atraviesa un momento delicado e intentará resurgir vs. Central Córdoba de Santiago del Estero. Con Sebastián Battaglia entre las cuerdas y un equipo al que le cuesta encontrar un estilo de juego, el Xeneize jugará un partido clave en la previa de la Copa Libertadores. Antes, recibió una mala noticia: ¿por cuánto tiempo estará fuera de las canchas Marcelo Weigandt?

Sumándose a Carlos Zambrano -en la recta final de su recuperación-, Carlos Izquierdoz, Nicolás Figal y Gastón Ávila, el Chelo Weigandt es otro defensor del Xeneize que sufrió una lesión. Según el parte médico, podría perderse algunos partidos de Copa.

Según confirmaron desde el club de La Ribera, el Chelo Weigandt sufrió un esguince de tobillo y estará 10 días inactivo. Por lo tanto, no llegará al match ante Corinthians y Battaglia pierde la chance de contar con Luis Advíncula de central (algo que ya había practicado).

Battaglia sorprendió a todos: el equipo que paró tras la reunión con el Consejo

Durante la semana se especulaba con que varios titulares descansen pensando en Corinthians (martes). Sin embargo, el entrenamiento de hoy dejó varias sorpresas y entre ellas está la presencia de varios titulares en el equipo. El entrenador sabe que debe ganar a toda costa y apostará por sus mejores hombres.

En defensa, el único que descansa es Frank Fabra. La línea de fondo contará con el regreso de Luis Advíncula, acompañando a Gabriel Aranda, Marcos Rojo y Agustín Sández. En el mediocampo aparecen más novedades, con el regreso a la titularidad de Óscar Romero y Diego González, que completaran la mitad de la cancha junto a Pol Fernández.

El 11 de Battaglia: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sández; Diego González, Pol Fernández, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

En Boca lo pidieron a gritos, pero cortó la ilusión: "Hablé con Román y decidimos que no"

Hoy por hoy, si hablamos del plantel, al Xeneize no parecería faltarle absolutamente nada en cuanto a cantidad de futbolistas por puesto. Sin embargo, en las últimas horas, un jugador que fue muy pedido por los hinchas descartó un posible regreso al club.

Se trata de Gary Medel, que siempre apareció en el radar azul y oro desde la llegada de Riquelme a la vicepresidencia. En diálogo con ESPN Chile, el Pitbull descartó una vuelta a Boca: "Si vuelvo a Sudamérica, lo más probable es que vuelva a Universidad Católica. No tengo dudas de eso. Por una cuestión de edad, familia y muchas otras cosas".

Al ser consultado por Boca, el actual jugador del Bologna fue claro: "Años anteriores había hablado con Román para ver si volvía, pero al final decidimos que no. Me sentía bien, quería seguir compitiendo en Europa y no era el momento". El hincha se quedará con las ganas de volverlo a ver en La Bombonera.

Vignolo, sin filtro contra un jugador de Boca: "Cree que todos son estúpidos"

Ya en las últimas horas de ayer, los propios protagonistas intentaron calmar las aguas. Sin embargo, uno de ellos lo hizo de forma tan particular que terminó provocando una inmediata respuesta de Sebastián Vignolo, que no dudó en marcarle la cancha.

"No sé por qué tanto escándalo. La verdad es que no lo entiendo... Estamos clasificados en el torneo local, estamos con los mismos puntos en la Copa Libertadores y seguimos en la Copa Argentina", dijo Diego González, intentando bajar los decibeles. Al Pollo no le gustó y le respondió en vivo por Equipo F: "Los que ayer vieron que el equipo no encontraba el rumbo, Pulpo González, fue la gente de Boca".

Lejos de dejarla ahí, el popular relator siguió arremetiendo contra el volante: "No puede subestimar a la gente de Boca un futbolista de Boca, Pulpo González. Entonces, salir y declarar como lo hace el Pulpo González, que cree que todos son estúpidos y ven jugar a Boca porque se les ocurre... La gente no es estúpida, Pulpo González. La gente vio que Boca juega mal, que el equipo no reacciona, Pulpo González". ¡Terrible!