A pesar de la alegría que generó el triunfo en Mar del Plata, Boca sigue pensando en lo que será el futuro y definió qué sucederá con una de las figuras que tiene Battaglia. Además, se conoció el motivo de la frase del DT post Copa Argentina.

Boca tuvo una muy buena noche en La Feliz, donde obtuvo los tres puntos después de golear 3-0 a Aldosivi. Pero más allá del triunfo en sí, en el mundo azul y oro continúan pensando en lo que sucederá en el futuro.

Como si fuera poco, no saben cuándo se disputará la final de la Copa Argentina, ya que se postergaría el duelo entre Talleres y Godoy Cruz. Y la frase que esbozó Battaglia tras la victoria ante Argentinos Juniors, tuvo un destinatario concreto.

Se definió el futuro de Edwin Cardona en Boca

Después de varias idas y vueltas, desde el Consejo de Fútbol confirmaron qué sucederá con el enganche colombiano. ¿Cardona sigue o no en Boca?

En diciembre termina su préstamo y deberá regresar a Xolos de Tijuana porque los directivos del Xeneize no harán uso de la opción de compra fijada en 5 millones de dólares. De todas maneras, podrían repatriarlo si es que solicitan un nuevo préstamo, algo que, a esta hora, es muy complicado.

Goleada en La Feliz para estar más cerca de la Libertadores

Boca viajó a Mar del Plata y se trajo los tres puntos del José María Minella, al vencer por 3-0 a Aldosivi con goles Agustín Almendra, Edwin Cardona (la figura del encuentro) y Sebastián Villa.

De esta manera, el Xeneize alcanzó los 33 puntos en la Liga Profesional y sigue soñando con meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores.

La contundente frase de Battaglia tuvo un destinatario concreto

Después del triunfo ante Argentinos Juniors, el DT de Boca fue contundente: "Me voy, no sea cosa que se me metan en el vestuario", indicó. Y, claramente, despertó todo tipo de suspicacia.

Pero después de que Battaglia ofreciera una conferencia de prensa junto con Izquierdoz, el periodista Sebastián Vignolo averiguó para quién fue realmente la frase del entrenador boquense tras la clasificación en la Copa Argentina: "Lo que dijo el otro día cuando terminó el partido no fue para los periodistas. Fue una ironía para decir 'voy a tratar de que no se meta nadie más en el vestuario sin que yo sepa'. Quedó como desautorizado con sus futbolistas. Esto es información, por eso lo digo públicamente", sentenció.

¿Cuándo será la final de la Copa Argentina?

Si bien está aguardando por su rival, en Boca todavía no tienen en concreto cuándo será la final de la Copa Argentina. Y el panorama podría complicarse, ya que Talleres pidió la postergación de la semifinal ante Godoy Cruz por la ausencia de Diego Valoyes, quien fue convocado a la Selección de Colombia.

Si bien desde AFA todavía no hicieron oficial la postergación del encuentro, los cordobeses y mendocinos jugarían el próximo 18 de noviembre o el 1 de diciembre. Y esto complicará el calendario de Boca, ya que deberá esperar para disputar la definición, y como si fuera poco, el 14 de diciembre tendrá que viajar hacia Arabia Saudita para jugar la Maradona Cup ante Barcelona.