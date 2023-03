Daniel Angelici aseguró que no lo sorprendió la negativa de Gerardo Martino a Boca y dijo que por culpa de Riquelme muchos otros entrenadores harán lo mismo.

Falta menos de una semana para el estreno de Boca en una nueva edición de la Copa Libertadores y el Consejo de Fútbol sigue sin dar con un entrenador para afrontarlo luego de la finalización del vínculo con Hugo Ibarra y la posterior negativa de Gerardo Martino a asumir el cargo de inmediato.

Si bien la respuesta del Tata tomó por sorpresa a casi todos en el Mundo Boca, incluido Juan Román Riquelme, el expresidente del club Daniel Angelici aseguró que era lo que se esperaba e incluso se animó a pronosticar que muchos otros entrenadores harán lo mismo mientras sea este la máxima autoridad en lo que al fútbol Xeneize refiere.

"Nadie que sea serio y tenga una trayectoria va a ir para que Riquelme le diga que hacer. Era previsible que no aceptara", expresó El Tano en una entrevista que concedió en exclusiva al sitio partidario Puro Boca, de claro tinte opositor a la gestión de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

La información que corrió en las últimas horas sobre esa negativa de Martino alude a que no fue elgún tipo de inconveniente con quienes manejan el fútbol de Boca lo que lo llevó a rechazar la propuesta sino que no tenía intenciones de hacerse cargo del equipo en lo inmediato, sino que le hubiese gustado tener una pretemporada con el plantel e iniciar de cero. Deseo que, es evidente, no se corresponde con las urgencias que tiene el club.

De todos los nombres que volvieron a circular como candidatos tras esa gestión fallida, parece ser Diego Martínez, actual entrenador de Tigres, quien más cerca está de asumir el mando. "Nuestro foco está en Tigre. Nunca hablé con Román pero sí me llegó que le gusta cómo juega Tigre. Y hay gran relación entre Boca y Tigre", manifestó recientemente.