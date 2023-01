Luego de un breve receso por las fiestas, Boca se prepara para regresar a la pretemporada este 2 de enero en donde se está dando un fuerte trabajo físico, técnico y táctico, y que a su vez es la primera preparación previa a un campeonato que se está dando en el Xeneize bajo las órdenes de Hugo Ibarra.

Pese a que ya se estuvo trabajando durante diciembre, en esta segunda etapa de la pretemporada habrá cambios en el plantel ya que no estarán ni Carlos Zambrano, quien rescindió su contrato por una disputa con el entrenador y una posterior decisión suya de no contar más con el peruano, ni tampoco estará desde un inicio Diego "Pulpo" González, ya que aún no se firmó la extensión de su contrato y es agente libre hasta que eso suceda.

Sin embargo, además de bajas para la pretemporada, también habrá altas ya que se confirmaron los regresos de varios futbolistas que estaban cedidos a préstamo y que vuelven desde este 2 de enero a ser parte del primer equipo de Boca. Entre estos nombres, se destacan principalmente tres que son los que más chances tendrán de quedarse en el equipo e incluso, luchar por ganarse la titularidad.

De los tres, el caso más conocido es el de Ezequiel Fernández. Tras tantas idas y vueltas entre Boca y Tigre, finalmente "Equi" regresará al Xeneize y será parte del plantel de Ibarra. Primero, debe resolver la extensión de su contrato y luego se resolverá si está para ser titular en la Ribera, si peleará por el puesto o incluso, podría nuevamente salir cedido al Matador de Victoria.

Los otros dos casos son los de Gabriel Vega y Renzo Giampaoli. "Gabito" sumó sus minutos en Boca antes de marcharse cedido a préstamo a Godoy Cruz y ahora retorna a Brandsen 805 desde el Tomba con la aspiración de ganarse su lugar como tantos otros juveniles en el mediocampo. Giampaoli es casi un refuerzo para la zaga tras haber obtenido rodaje europeo en el Rosemborg de Noruega y al poder posicionarse como primer o segundo central, en un puesto donde le escasean jugadores a Ibarra, no hay dudas que intentará pelear por el puesto de titular o al menos consideración por parte del entrenador.