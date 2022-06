Eduardo Salvio está lesionado y por eso se perderá algunos de los próximos partidos de Boca. Mientras tanto, el jugador espera por un guiño del consejo de fútbol para poder acordar la renovación de su contrato, que se termina a fines de mes. Pero eso no es todo: a su compleja situación deportiva se le suma un complicado presente personal.

Magalí Aravena, la expareja del "Toto", publicó una serie de tuits contra el futbolista. "Una vez más priorizando tu puto ego. Una vez más ellos esperándote... Y ahí estas queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien que no quiere. Sos mierda, sos basura, sos la peor persona que existe", señaló. Y agregó: "Me callé mil cosas que hiciste para cuidarlos a ellos pero basta. No es no"

La modelo recibió un comentario de un seguidor que decía: "A mí me extraña de Toto que esté lesionado y no vaya a ver a su hijo a jugar a la pelota. Él mismo sabe lo importante que es para acompañar en el proceso del fútbol infantil". No solo lo retuiteó, sino que lo citó y agregó: "Gracias a Dios, UNO que ve las cosas y con corazón".

Además, Aravena retuiteó dos comentarios fuertes contra Salvio: "Debe pagar por lo que te hizo. Cómo puede priorizar a una mina y no a sus hijos... El karma se va a encargar de él..." y "¡Te recontra banco! Basta de proteger a forros que priorizan una mina antes que a los hijos".

Consultada por Sol Rinaldi, la nueva novia del "Toto", Magalí sostuvo: "¡Ella es una bomba, divina! Me da pena lo que le va a tocar vivir". Y aclaró: "Jamás hablé mal. Jamás. De ninguno de los dos. Estoy pidiendo tiempo para mi hijo, porque no entiende por notas de voz". "Yo estoy re en una. Me cansé de que mate psicológicamente a mi hijo", cerró Aravena, desatada en Twitter.