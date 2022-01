El pasado martes 18 de enero, Rolando Schiavi festejó el aniversario n° 49 de su nacimiento. El histórico defensor, campeón del mundo con Boca en la era dorada de Carlos Bianchi, recibió el cariño de sus fieles en un día muy especial tanto en persona como en redes sociales. Clubes como Argentinos Juniors y Newell's Old Boys le enviaron un cálido mensaje, a los cuales el "Flaco" agradeció, pero hubo un gran ausente en la jornada.

Contrario a como se esperaba, el Xeneize no redactó siquiera un texto para saludar a Schiavi por su cumpleaños y la omisión del club de La Ribera fue motivo de enojo para varios hinchas, los cuales se manifestaron en Twitter por ello. Entre tantos mensajes de felicitaciones, el exdefensor le dio "me gusta" a varias publicaciones que tenían como foco una fuerte crítica a la actual dirigencia de Boca y, con esto, quedó clara la postura del "Flaco".

"Vergüenza", "mucho ego y poco respeto por el club", "tenemos una dirigencia egocéntrica y nefasta", decían algunos contundentes tuits en donde los hinchas expresaban su bronca por la falta del saludo del Xeneize a una leyenda de la institución. Lejos de quedarse al margen, Schiavi se manifestó en acuerdo con las opiniones marcando el famoso "like" en la red social del pajarito azul.

Hay que recordar que la relación entre el "Flaco" y la dirigencia azul y oro no terminó de la mejor manera. El exentrenador de la Reserva de Boca fue despojado de su cargo de manera sorpresiva y, mediante un comunicado, expresó: "Lo que me molestó fue la falta de respeto, el destrato y el ninguneo". Además, Schiavi también aclaró que no iba a iniciar acciones legales contra el club y la situación finalizó más que tensa. Las posturas hoy están lejanas y la falta del saludo del cumpleaños de un ícono de la institución es muestra de ello.