Este martes a las 19:15, Boca recibirá a Always Ready en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo boliviano es, hasta el momento, la gran sorpresa de la zona: viene de ganarle a Corinthians y lidera junto a Deportivo Cali de Colombia.

La gran figura del equipo es Marcos Riquelme, un delantero con un apellido muy especial para los hinchas del Xeneize. Más allá de su nombre, el futbolista llega en buena forma al duelo en La Bombonera: metió un gol y una asistencia contra el "Timao" y marcó tres por el torneo local durante el fin de semana.

Riquelme es argentino y, en una charla con el Diario Olé, contó que es hincha del conjunto azul y oro. "Yo sufría por Boca cuando jugaba la Libertadores, soy muy fanático, y ahora enfrentarlo es algo muy lindo. Si llego a hacer un gol, va a ser un momento de sensaciones raras. Estar en la tribuna de la Bombonera era algo de mucha adrenalina", aseguró.

¿Tiene a Juan Román como ídolo? Si bien admira al mítico enganche, tiene otro prócer xeneize como referente: "Román me encanta como jugador. Sé lo que significa él para Boca y para el fútbol argentino. Es un grande y yo no tengo absolutamente nada que ver, no le llego a atar los cordones. Pero a mí me gusta más Tevez. Sigo mucho su juego y veo cómo define".