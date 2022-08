La inminente salida de Agustín Rossi de Boca, a partir del próximo 30 de junio de 2023 como jugador libre, vuelve a sentar un conflictivo precedente en La Ribera a la hora de negociar los contratos con las principales figuras del plantel profesional. Sin embargo, a diferencia de otros casos, el arquero seguiría siendo titular hasta el final de la Liga Profesional.

El mismo rumbo siguieron Eduardo Salvio y Cristian Pavón, que también se fueron sin dejarle dinero al club tras no llegar a un acuerdo con el Consejo de Fútbol azul y oro. El próximo en irse libre sería una de las joyas del Xeneize, Agustín Almendra: el volante avisó que no va prolongar su vínculo y se marchará en junio de 2023.

El caso Almendra fue uno de los temas que se tocó en la edición de ESPN F12 en el mediodía de este miércoles, relacionando aquel conflicto con el que tuvo lugar en las últimas horas en torno a Agustín Rossi. No obstante, el conductor Mariano Closs decidió sacar a la luz una historia desconocida sobre el desacuerdo al que se llegó por la renovación del volante. "Hoy me contaron lo de Almendra", advirtió el relator.

"No fue como cuentan todos", avisó Closs para comenzar a detallar la historia. "Almendra quería seguir jugando en Boca. Alguien le dio un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido. Eso no le gustó a Almendra, lo dejaron plantado un par de horas largas. La gente esas cosas no las sabe", reveló el conductor de ESPN F12 ante el asombro de sus colegas. De ser cierto, fue una situación realmente insólita que tuvo como consecuencia el enojo del futbolista y la no renovación de su contrato.