La posible llegada de Arturo Vidal a Boca podría revolucionar el mercado de pases del fútbol argentino. El chileno dejará Inter de Milán y podría pegar la vuelta a América, donde el Xeneize lo espera con los brazos abiertos. Martín Palermo, por su parte, no tuvo pelos en la lengua a la hora de imaginar al volante de la Selección en La Boca.

En diálogo con ESPN F12, el máximo goleador de la historia de Boca habló de todo: su presente como entrenador, el plantel actual y la chance de que el club de sus amores cuente con Arturo Vidal para disputar la Copa Libertadores.

Martín Palermo, sin filtro sobre la posible llegada de Arturo Vidal a Boca: "Si yo fuera él..."

A la hora de imaginar el arribo del volante ex Bayer Leverkusen, Juventus y Barcelona, Martín Palermo fue contundente. "Vidal es un jugador para Boca. Es un futbolista de gran calidad, es indiscutible eso", comenzó y aceleró a fondo.

"Si yo fuera Vidal vendría a Boca. Además, sería pensando a futuro. Lo haría como algo prolongado, no para venir un año, jugar la Copa e irse, Boca lo tiene que pensar a futuro. Es un futbolista para potenciar el club", cerró el Titán.

Por otra parte, el ex DT de Aldosivi continuó: "La dirigencia y el entrenador deben consensuar. Es el club el que puede decir 'no estamos al alcance de Vidal, no me lo pidas más' o si". Luego, Martín Costa agregó al respecto: "Si boca arregla la salida de Hurtado o Campuzano, Riquelme acelera por Arturo Vidal".