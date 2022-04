"Me voy caliente": la bronca de Marcos Rojo por el empate ante Arsenal

Con su gol, de penal, Boca había pasado al frente y se encaminaba hacia la victoria. Pero, en la jugada siguiente, Arsenal lo empató y llenó de bronca a todos en La Bombonera. A pesar de que convirtió, Marcos Rojo se fue molesto por el resultado de su equipo.

"Me voy caliente. Todavía no hablé con los compañeros, pero bueno. La calentura es porque se nos escapa otra vez en casa. Teníamos que ganar, veníamos de dos triunfos muy importantes que nos acomodaron en la tabla y teníamos la chance de quedar punteros. Estas cosas no pueden seguir pasando", señaló el defensor tras el encuentro.

"Ahora debemos seguir trabajando y pensar en la Copa Libertadores. Este club está para ganar títulos y me toca apoyar al equipo desde afuera. Hay que seguir trabajando y mejorar porque es club lo demanda", manifestó el zaguero central. Este martes, Boca jugará contra Deportivo Cali pero él no puede jugar por la sanción de Conmebol.

Por último, en cuanto a la jugada que terminó en el penal a favor de Boca tras la advertencia del VAR, Rojo señaló: "La jugada anterior habían hecho lo mismo y por eso le había avisado al árbitro para que lo tuviera en cuenta y en la siguiente pasó de nuevo".