A pesar de la ola de positivos en COVID-19, el plantel de Boca puso en marcha la pretemporada desde el pasado lunes y todos los trabajos apuntan al debut que tendrá el conjunto de Sebastián Battaglia por el torneo de verano contra Colo-Colo el próximo 17 de enero. En la nómina que inició los entrenamientos en Ezeiza se dislumbraron caras nuevas, la mayoría de ellas por haber retornado de sus respectivos préstamos.

Ramón Ábila, Walter Bou, Mateo Retegui y Gastón Ávila formarán parte nuevamente del grupo del Xeneize para los amistosos de enero, pero aún no está garantizado el futuro de ninguno de ellos. Los cuatro volvieron a Boca después de salir cedidos en distintos equipos y el DT analiza con qué piezas quedarse. Todo indica que el defensor será el único que permanecerá en la escuadra definitiva.

En el caso de Retegui, el ex Talleres tendría todo acordado para sumarse a Tigre y el Consejo aún debe resolver la situación particular de Wanchope, quien no sería tenido en cuenta por Battaglia. Walter Bou, en tanto, deslumbró a todos con su excelente rendimiento en la última Liga Profesional y los hinchas se ilusionaron con su retorno a La Ribera, pero su salida comienza a ser una posiblidad cada vez más seria.

A pesar de haber finalizado el préstamo, Defensa y Justicia tiene la intención de seguir contando con el delantero para el próximo semestre. Es por eso que, según informó Germán García Grova, el Halcón ya le hizo una oferta al equipo de Riquelme para obtener un porcentaje del pase de la "Panterita". El periodista de TyC Sports también agrego que el jugador "no ve con malos ojos continuar en Varela" y todo dependerá de las negociaciones entre las partes.

Bou dejó en claro hace no mucho tiempo que él deseaba encontrar continuidad. El panorama en Boca no parece ser el mejor, por el momento. Luis Vázquez se adueñó del puesto desde el arribo de Battaglia y el Consejo está negociando por el regreso de Darío Benedetto, con quien la "Panterita" ya le tocó pelear un lugar hace algunos años. Todo está dado para que Walter arme las valijas una vez más.