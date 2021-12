Boca se empezó a mover en el mercado de pases y ya pisó el acelerador para armar un super equipo pensando en el 2022. Una vez más, las grandes prioridades de Juan Román Riquelme son los jugadores de Selección, y es por eso que futbolistas como Christian Cueva y Ángel Romero aparecen en el radar.

Está claro que el Xeneize necesita sumar jerarquía en la delantera, lugar donde tendrá algunas salidas en puestos sensibles. Ni hablar del centrodelantero, donde tiene a Nicolás Orsini lesionado y cuenta solo con Luis Vázquez. Hace instantes, un 9 de selección reveló que ya recibió un llamado.

Si hablamos de Paraguay todos podemos pensar en Ángel Romero, que tiene charlas positivas para sumarse al club. Sin embargo, el que confesó haber hablado con el Consejo de Fútbol fue Gabriel Ávalos, que en dos semanas termina contacto con Argentinos Juniors.

"He tenido una conversación pero más dispersa, nada concreto. Termino contrato a fin de mes y voy a ser jugador libre. Fue hace una semana, me preguntaron si me gustaría jugar en Boca y respondí que obviamente me gustaría", aseguró el centrodelantero.

"La meta concreta es seguir mejorando, en todos los sentidos. El futbol argentino es donde mejor muestro mi trabajo. El sueño de uno siempre es ser considerado por equipos importantes como Boca. Veremos qué pasa después de las vacaciones", cerró. ¿Primer refuerzo del Xeneize?