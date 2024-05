Más allá de que Independiente está pensando en reemplazar a Carlos Tevez, y que ya hubo una reunión con Julio Vaccari, los dirigentes saben que al próximo entrenador que se haga cargo del plantel deberán darle refuerzos de jerarquía. Lógicamente, dentro de lo posible, porque la economía de la institución no está en condiciones de hacer grandes erogaciones de dinero.

Hay que recordar que el Rojo se encuentra inhibido por antiguas deudas, y Néstor Grindetti está buscando la manera de subsanar a las mismas. Y justamente cuando las tres patas de la mesa se juntan en el momento donde deberán rearmar al equipo, desde el exterior se muestran interesados en dos jugadores importantes: Mauricio Isla y Gabriel Ávalos.

A pesar de que ambos futbolistas aún mantienen contrato con la institución de Avellaneda, desde Colo-Colo están buscando la manera de jerarquizar al plantel que conduce Jorge Almirón, y según reportaron desde las tierras trasandinas, el Cacique quiere llevárselos.

No será una operación sencilla, más allá de que aún no se presentó una oferta formal, ya que Independiente abonó 2 millones de dólares para quedarse con el paraguayo de 33 años, a quien le firmó un contrato por 3 temporadas, mientras que lo de Isla podría resultar algo más viable, debido a que todavía no se sentó a negociar su continuidad.

Mauricio Isla y Gabriel Ávalos pueden irse de Independiente. (Foto: Prensa Independiente)

¿Cuántos goles hizo Gabriel Ávalos en Independiente?

Desde que arribó a Independiente, en 2024, Gabriel Ávalos convirtió 2 goles y aportó 1 asistencia en 19 partidos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mauricio Isla con Independiente?

Mauricio Isla posee un contrato que lo une a Independiente hasta el 31 de diciembre de 2024. Por el momento, no hubo charlas por su renovación.