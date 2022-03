No es Benedetto: preocupación por el titular de Boca que se quedaría afuera del Superclásico

Boca el pasado domingo jugó uno de los peores partidos a nivel rendimiento en el ciclo de Sebastián Battaglia ante Huracán, donde en el reencuentro con La Bombonera tras casi un mes vio la derrota por la mínima contra los de Frank Darío Kudelka.

Este encuentro perdido simboliza un golpe duro para el Xeneize de cara a lo que viene, ya que en las próximas dos fechas deberá jugar ante el puntero Estudiantes y ni más ni menos que el Superclásico con River, ambos en condición de visitante.

Y si éstas no fuesen ya noticias alarmantes para Sebastián Battaglia, también las sirenas de la enfermería le pasaron un parte desfavorable. Lo primero fue lo que trascendió durante el partido contra Huracán, donde se confirmó que Darío Benedetto no solo fue desconcentrado del plantel por problemas personales, sino que también sintió una molestia muscular que no pone en duda su presencia en el Superclásico, pero sí implica que debe recuperarse en tiempo récord y probablemente sin estar presente en La Plata ante Estudiantes. Pero hay un jugador que tiene casi nulas posibilidades de estar en el Monumental el 20 de marzo.

Diego González es el jugador en cuestión. El Pulpo sufre una lesión muscular de grado dos en el isquiotibial izquierdo producida en el clásico ante Independiente, según informó la cuenta oficial de Boca el 28 de febrero. Sin embargo, el propio jugador dio un panorama un poco más complicado.

Al haber sido una lesión muscular de esa índole, se estimaba que el ex Racing podría llegar con lo justo al Superclásico, pero según pudo averiguar Bolavip Argentina, lo de González roza un desgarro, por lo que él mismo cree que estará afuera dos meses, perdiéndose así no solo el partido con River, sino que casi toda la fase de grupos de la Copa de la Liga y el debut en Copa Libertadores de ser así, ya que recién podría estar de regreso a fines de abril. Pésimas noticias para Boca en caso de ser como comentó el Pulpo.