No está caído: Pol Fernández está en Argentina y Riquelme no se rinde

Pasó la mitad del mes y Boca sigue en la lucha para intentar cerrar su primer refuerzo. La llegada de Nicolás Figal es casi un hecho y desde Brandsen hacen todo lo posible para abrochar a Darío Benedetto. Sin embargo, Juan Román Riquelme no se conforma y va por más.

Mientras Ángel Romero vuelve a aparecer en el radar, el pueblo xeneize sigue esperando alguna incorporación importante en la mitad de la cancha, lugar clave para el funcionamiento de cualquier equipo. En las últimas horas volvió a aparecer un nombre que parecía que era cosa del pasado: Guillermo Pol Fernández.

La noticia de que el volante viajaba para Argentina llamó la atención de varios, teniendo en cuenta que la temporada con Cruz Azul está en marcha y su continuidad era un hecho. Horas más tarde se dio a conocer que el motivo de su viaje era por una cuestión personal.

El jugador no tiene fecha de regreso a México (no cobra sueldo mientras esté en Argentina) y no se descarta que en este tiempo haya alguna reunión con Boca. El objetivo de Román es claro: reflotar la negociación para que haya un trueque por Cristian Pavón. Operación complicada, pero no caída.