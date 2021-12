Su enorme desempeño en la obtención de la Copa Argentina para Boca lo dejó en un segundo plano, pero Agustín Rossi fue bastante señalado después del último Superclásico. Muchos le adjudicaron la responsabilidad en el primer gol de Julián Álvarez por su extraña respuesta tras el remate desde afuera.

Si bien el remate del 9 no era para nada sencillo de contener, hubo muchas opiniones sobre la reacción del arquero. Algunos le echaron la culpa al sol y otros destacaron la calidad del disparo del Araña. Ayer en TyC Sports, ya más tranquilo y de vacaciones, el 1 del Xeneize explicó qué le pasó.

"Quizás tengo un poco de responsabilidad. Lo que me pasa a mí en ese momento nunca nadie lo dijo. Cuando sale la pelota yo la veo arriba y me perfilo para un lado, pero termina yendo para el otro y cuando me quiero volver a perfilar me termina pasando", reconoció el ex-Lanús.

"Son cosas que pueden pasar", expresó Rossi, que terminó el 2021 siendo la gran figura de Boca tras sus intervenciones claves en la Copa Argentina. Si continúa en 2022, tendrá revancha en los Superclásicos que se vienen.