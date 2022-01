No hubo caso Elías Gómez: el jugador que Gallardo no pudo convencer y enorgullece a los hinchas de Boca

El gran escándalo del mercado de pases en el fútbol argentino explotó en las últimas horas. Independiente tenía todo acordado con Argentinos Juniors y con Elías Gómez para sellar el traspaso del futbolista. Pero, a último momento, se metió River: Marcelo Gallardo lo llamó y lo convenció de sumarse al plantel.

Trascendió que el "Muñeco" y Enzo Francescoli se comunicaron con el defensor y lograron que baje la negociación con el "Rojo" para poder incorporarse al club de Núñez. En el medio del escándalo, los hinchas de Boca sacaron pecho y recordaron una historia reciente: el jugador que rechazó a Gallardo y llenó de orgullo a todo el Xeneize.

En plenos festejos por la obtención de la Copa Argentina, en diciembre de 2021, Marcos Rojo reveló, sin nombrar al DT, que reciibó un llamado a principios del 2021, antes de sumarse a Boca. "Una persona me llamó y me dijo que vaya a River, que iba a ganar todo. Y creo que no ganó todo, porque acá ganamos nosotros. No voy a decir el nombre. Me dijo que River iba a ganar todo este año pero la Copa Argentina la ganamos nosotros. Y la Copa Maradona también, pero yo todavía no había llegado, ja", contó.

En enero de 2021, el periodista Gustavo Yarroch reveló en ESPN que hubo un llamado del "Muñeco" al defensor. "¿Rojo firma seguro con Boca? Sería raro que no lo haga pero Gallardo lo llamó hace algunos días. Tiene todo para irse a Boca... El papá es de Boca y la mamá es de River. Su tatuaje de Maradona es sin la camiseta de Boca", tiró.

En esa misma jornada, amplió su información: "Hasta que no ponga la firma, en River tienen alguna esperanza de que pueda ponerse la banda roja. Lo llamó Gallardo y también Francescoli. Tengo claro que Boca picó en punta pero dejo un pequeño margen para una sorpresa". Finalmente, Rojo llegó a Boca y ahora los hinchas sacan pecho por el futbolista que Gallardo no pudo convencer a último momento.