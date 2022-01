"¿Te animarías a usar la 10?", le preguntaron a Darío Benedetto en el aeropuerto sobre el mítico número que no se usa en el club desde la salida de Carlos Tevez. El Pipa, sorprendiendo a más de uno, contestó sin pelos en la lengua: "No, la 10 de Boca es muy grande. Se agradece pero no me la pondría nunca". Ahora, desde el club confirmaron cuál será su nuevo número.

La 10 de Boca tiene historia. La usaron Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme y Carlo Tévez, entre otros históricos de la institución. Por eso, para despegarse de la presión, el flamante refuerzo del Xeneize intentó alejarse de la pesada camiseta. Aunque no le dieron una liviana...

No quiso la 10: Boca confirmó qué número usará Benedetto

Después de atravesar un momento incómodo en el aeropuerto y asegurar que no quería jugar con el número que llevaron Diego y Román, Boca confirmó que Pipa Benedetto tendrá la 9 en su espalda. Sí, la misma que vistieron Palermo y tenía Nicolás Orsini hasta su arribo.

Ahora, en su segundo ciclo en el club, el 9 tendrá la responsabilidad de devolver lo invertido en él con goles. Con la vara alta que él mismo se puso, la ilusión de la séptima crece a pasos agigantados por el regreso del mejor centrodelantero que tuvo Boca post Palermo.