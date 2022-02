No saldría gratis: el "favor" que Mineiro le pediría a Boca por Pavón

Está claro que los días de Cristian Pavón en Boca están contados. A través de su representante, el jugador dejó en claro que no quiere renovar su contrato y se irá libre el 30 de junio de este año. Hoy por hoy, el gran interesado en quedarse con sus servicios es Atlético Mineiro.

El gran problema que se le presenta al club brasilero son las 6 fechas de suspensión que Kichan tiene en la Copa Libertadores. El Xeneize, teniendo en cuenta que no podría usarlo en ese torneo, no lo incribiría en la lista de buena fe, lo que hace que el jugador no pueda "limpiar" su sanción en el primer semestre.

Buscando una solución beneficiosa para ambas partes, medios brasileros aseguran que Mineiro podría hacerle una propuesta a Boca. Se trataría de pedirle al club de la Ribera que inscriba a Pavón en su lista (para que pueda cumplir las fechas de suspensión) a cambio de un "resarcimiento económico".

Si bien aún se desconoce la cantidad de dinero que Boca recibiría por este "favor", parecería difícil que desde el Consejo acepten la propuesta. De todas formas, si bien el hecho de reforzar a un rival directo en la Copa Libertadores , tampoco suena mal tener un ingreso por un jugador que iba a irse gratis. ¿Qué pasará?