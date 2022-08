Aseguran que puertas adentro tienen bien considerado a un centrodelantero, aunque aún no se iniciaron gestiones para incorporarlo.

En Boca tuvieron sobre la mesa más una oferta por Luis Vázquez, pero el motivo para no haber avanzado con ninguna siempre fue el mismo: no encontrar un reemplazante. Puertas adentro saben que la única forma de soltarlo es incorporando a alguien que le compita el puesto a Darío Benedetto, algo que no sucedió.

Eso no significa que no se hayan buscado. Hasta Edinson Cavani, recientemente presentado en Benfica, estuvo cerca de llegar para cubrir ese lugar. En vivo por Mundo Boca Radio, Luis Fregossi reveló que hubo contactos por un centrodelantero extranjero de nuestro fútbol.

"Boca hizo un llamado formal a Argentinos Juniors por Gabriel Ávalos, eso está confirmado, pero no aceptaron venderlo", explicó el periodista, que luego soltó el nombre de otro 9 uruguayo: "Después hay que ver si se puede hacer algo con Matías Coccaro (Huracán) que es un delantero que a un integrante del Consejo de Fútbol le gusta".

+ El día que Cóccaro le pidió perdón a los hinchas de Boca

En marzo de este año, cuando Huracán se llevó un triunfazo de La Bombonera ante un Boca que luego fue campeón, el Zorro convirtió el 1 a 0 definitivo. Tras ese tanto, no solo no hizo su característico festejo (la Z de "El Zorro"), sino que hasta le pidió perdón a todo el estadio.

"Boca es un club que yo respeto mucho. Es el club en el que jugaba Manteca y me marcó la infancia, y es un club que en cierta manera le tengo mucho cariño", explicó en su momento.