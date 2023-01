El ex dirigente de Boca atacó nuevamente contra Riquelme.

Después de mucho tiempo Juan Román Riquelme volvió a hablar con los medios. En diálogo con ESPN tocó temas del mundo Boca, como la posible llegada de Lucas Merolla, la salida de Agustín Rossi y la situación de Valentin Barco entre otras cosas.

Al igual que en la salida de Agustín Rossi a préstamo al Al Nassr de Arabia Saudita, club en el que debutó en la jornada de hoy con una derrota ante el Al Ittihad, Mario Pergolini, el ex vicepresidente primero de la actual gestión de Boca, le pegó a Riquelme tras sus dichos en televisión.

En su cuenta de Instagram, Pergolini tiró: "El problema es cuando no sabes si habla en serio, si se cree lo que dice, si es un cínico o no ve la realidad. O tal vez uno no ve la realidad... Anda a saber. Las buenas ya van a venir", fue lo que posteó en una historia.

Además del ex conductor de televisión, el periodista Martín Liberman también le pegó a Riquelme luego de sus declaraciones en su cuenta de Twitter: "¿Ahora sirve ganar domésticamente? Cuando estaba afuera decía que una Copa Libertadores eran 10 torneos locales", tiró marcando una contradicción entre los dichos de Román.