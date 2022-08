Boca no atraviesa un buen presente futbolístico, además que los problemas internos entre el Consejo de Fútbol y algunos jugadores del plantel que comanda Hugo Ibarra no descomprimen la situación. Por eso mismo, los hinchas suelen expresarse en La Bombonera en favor de Agustín Rossi.

A partir de toda la problemática boquense, quien aprovecha para referirse a la conducción de Juan Román Riquelme es Mario Pergolini, quien renunció a su cargo de vicepresidente y continúa liderando su antiguo trabajo en Vorterix. El conductor radial, que también es fanático de Boca, dialogó en TN y comparó a la dirigencia azul y oro con el Gobierno Nacional.

Las fuertes críticas de Mario Pergolini al Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme en Boca

El ex vicepresidente de Boca arremetió fuertemente contra Riquelme, y manifestó que "su figura es como la de Cristina Kirchner, son demasiado fuertes para delegar. Cuando armamos esa coalición Jorge Amor Ameal-Riquelme-Pergolini estaba claro a qué jugaba cada uno". Pero no se quedó ahí.

Pergolini fue muy crítico con Riquelme y expresó qué fue lo que más lo sorprendió cuando compartieron el trinomio en el club de La Ribera: "Lo que me llamó la atención es que no entendieran que podíamos funcionar como equipo. Uno cree que porque le fue bien lo puede trasladar a otro ámbito y la verdad que no", confesó. Y luego remató: "Algunos ídolos no están preparados para hacer ciertas cosas". ¿Habrá respuesta del ex capitán?