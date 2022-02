Desde que Juan Román Riquelme asumió este nuevo desafío como dirigente deportivo en Boca, todo el club se encolumnó detrás suyo. El ídolo está a cargo del fútbol azul y oro y toma las decisiones importantes con el aval del resto de los dirigentes. Su único conflicto hasta el momento fue con Mario Pergolini.

El exvicepresidente renunció a su cargo y reveló que fue por la mala relación con el consejo de fútbol y su incapacidad de poder ayudar a Boca como pretendía. Desde que se fue, soltó varias críticas para la actual comisión directiva a pesar de que él formó parte. Y ahora tiró más palazos, esta vez usando a Wanchope como disparador.

Mario opinó sobre la polémica por Ramón Ábila en Radio La Red y fue concreto: "No digo que Wanchope tenga razón. Me parece que hacerlo como lo hizo, por Instagram, no está bien y él sabe que no está bien. Pero por algo pasan esas cosas... Hay ciertos protagonismos que cuando uno es dirigente no tienen que estar presentes".

Además, volvió a hablar de su relación con Román: "Al principio teníamos una buena charla con Riquelme, después con el tiempo me di cuenta que la charla que teníamos no era tan sincera. Es difícil meterse en ese mundo de confianza que hay entre gente del fútbol y gente que no lo es. Es como los gobiernos, si no sos de la política acá no podés entrar. Me parece que es un poco así".

Por último, Pergolini mencionó que ya no habla con Jorge Amor Ameal: "Cuando yo les planteé que no podemos tener un club en Ezeiza y otro en La Boca, tomaron otras decisiones. No me escucharon. Nunca más volví a hablar con Ameal. Creo que Boca necesita un poco más de unión y tener las cosas claras. El club es muy permeable". ¿Le responderán desde Boca?