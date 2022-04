Boca pudo volver a sonreír en Santiago del Estero. En un partido en el que volvió a ser irregular, al menos tuvo efectividad: con un doblete de Eduardo Salvio, el Xeneize venció a Central Córdoba por 2-1 y tomó aire luego de una semana complicada en la que casi se va Sebastián Battaglia.

El encuentro también significa un respiro para el director técnico, quien no tuvo problemas en pedir un poco de calma para el cierre de la jornada. "El martes tenemos un partido importante, pero dejame pensar a partir de mañana. Dejame un poquito de paz, recién terminamos un partido", dijo en la conferencia de prensa ante la pregunta sobre el duelo que se viene, frente a Corinthians.

La nota negativa de la jornada no tuvo que ver con lo deportivo. El micro del plantel azul y oro recibió un violento ataque: personas que aún no fueron identificadas le tiraron piedrazos. Aparecieron imágenes de cómo quedó el vehículo que traslada al equipo y por fortuna no hay grandes daños.

Vale recordar que el micro de Boca está blindado tras los piedrazos que recibió en la previa de la suspendida final contra River en la Copa Libertadores 2018. En febrero de este año, en la previa del duelo contra Independiente, ya sufrió un ataque, sin sufrir importantes deterioros.