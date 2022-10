Después de la suspesión del partido contra Gimnasia, cuando iban nueve minutos del primer tiempo por incidentes en las afueras del estadio de La Plata, Boca recibirá a Aldosivi HOY, domingo 9 de octubre, a las 18.00. A continuación, te contamos por qué Marcos Rojo no estará presente.

Este será un compromiso trascendental para el equipo de Hugo Ibarra, quien se encuentra peleando de lleno el campeonato de la Liga Profesional con Atlético Tucumán y Racing, como máximos competidores.

+¿Por qué no juega Rojo vs. Aldosivi?

Pese a que ya sumó entrenamientos a la par del grupo, Marcos Rojo no está al 100% desde lo físico (tuvo una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha) y sumará otro partido sin jugar: estuvo out vs. Godoy Cruz, Quilmes, Vélez y los minutos contra Gimnasia. Por otro lado, cuando retorne, no podrá ser capitán hasta el 2023, por la sanción que recibió tras su expulsión contra River.

El futbolista que sí regresó a la convocatoria para recibir al Tiburón en Brandsen 805 es Nicolás Figal, quien se recuperó de un traumatismo en la rodilla.