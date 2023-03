Boca y Defensa y Justicia se enfrentan por la Liga Profesional y Ezequiel Fernández no dirá presente. A continuación, te contamos la razón y todos los detalles.

¿Por qué no juega Equi Fernández en el Boca vs. Defensa y Justicia?

HOY, lunes 6 de marzo, Boca recibe a Defensa y Justicia en La Bombonera por la sexta fecha de la Liga Profesional, a partir de las 21.00. Y para este enfrentamiento, el Xeneize no contará con Ezequiel Fernández.

De esta manera, te contamos, a continuación, la razón por la que Hugo Ibarra, DT del local, no tendrá a disposición al Equi y todos los detalles al respecto.

La razón por la que el ex mediocampista de Tigre, de apenas 20 años, no estará en el Boca vs. Defensa y Justicia se debe a que deberá cumplir una fecha de suspensión, ya que fue expulsado en el duelo pasado ante Vélez.

Ante esto, el que ingresará en lugar del juvenil será Pol Fernández, en comparación al equipo que se consagró en la Supercopa Argentina por 3-0 ante Patronato.

+El 11 titular de Boca ante Patronato

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.